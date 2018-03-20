Son beyaz erkek gergedan Sudan hayatını kaybetti

Kenya’da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

"O KENDİ TÜRÜ İÇİN MÜKEMMEL BİR ELÇİYDİ"

Ol Pejeta yaptığı açıklamada Sudan’ın son 24 saat içerisinde geçirdiği hastalıktan dolayı çok acı çektiğini, buna daha fazla dayanamadıkları için ona ötenazi uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Ol Pejeta’nın genel müdürü, Sudan’ın ölümü hakkında “Ol Pejeta ailesi olarak, Sudan’ın ölümü bizi yasa boğdu. O kendi türü için mükemmel bir elçiydi. Sudan, İnsan ırkının yaptıkları sebebi ile soyları tükenme tehlikesi içinde olan tüm türler için küresel bir farkındalık uyandırdı.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar