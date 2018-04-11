"Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar"

Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasındaki Suriye restleşmeyle ilgili olarak "Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Tweetle birbirlerini tehdit ediyorlar. Sokak kavgasının bırakma zamanıdır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ABD-Rusya arasında yaşanan gerilim hakkında, "Tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? “Benim daha iyi füzem var, öbür diyor benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım, göndermezsen şöyle.” Sokak kavgası, sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi.

Dünya 11 Nisan 2018 12:14 Rusya'dan Amerika'ya şok tehdit! "Atılan yeri de vururuz!"Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, yaptığı açıklamada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi.

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bozdağ: "(Suriye'deki gelişmeler) Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör varlığını sürdürdüğü sürece Türkiye, dünyanın her yerinde teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" dedi.

Dünya 11 Nisan 2018 15:14 Putin'den Trump'a jet cevap!Trump'ın 'Hazır ol Rusya, füzeler geliyor' sözlerine Rusya'dan "Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı" cevabı geldi.

Kaynak: Ajanslar