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Şok itiraf: Erdoğan’ı ameliyat esnasında öldüreceklerdi

Şok itiraf: Erdoğan’ı ameliyat esnasında öldüreceklerdi

FETÖ’nün askeriyeden sorumlu imamıyken, 17-25 Aralık sonrası itirafçı olup örgüte ait 200’e yakın gizli bilgi, belge, görüntü ve ses kaydını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’ya teslim eden Hüseyin Sarıçiçek, FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ameliyatta öldürmeyi planladığını iddia etti İşte Hüseyin Sarıçiçek’in anlattıkları:
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Gündem 04 Nisan 2018 - 10:58

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