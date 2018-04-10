Şok haber! O diziler ekranlara veda ediyor

Reyting rekorları kıran diziler ekranlara veda ediyor.

Birbirinden önemli 6 dizi veda ediyor!

Ekranların en çok izlenen birbirinden iddialı 6 dizisi önümüzdeki sezon yayında olmayacak. İddiaya göre, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Siyah Beyaz Aşk’, ‘Aslan Ailem’ ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ ve ‘Vatanım Sensin’, sona erecek.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EKRANA GELECEK DİZİLER İSE..

Gelecek sezonu garantilediği söylenen diziler ise ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Çukur’, ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’, ‘Kadın’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Avlu’, ‘Aşk ve Mavi’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Bizim Hikaye’…





Kaynak: Ajanslar