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Bakın reytinglerde neler oldu ŞOK!

Bakın reytinglerde neler oldu ŞOK!

4 sezondur çarşamba akşamlarının birincisi olan Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda zirveyi ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisine kaptırmıştı. Peki her iki dizinin son bölümü ne kadar izlendi. 18 Nisan reyting sonuçları açıklandı. İlk bölümünde bugüne büyük ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul'u geçti mi? İşte kıyasıya rekabet eden dizilerin son izlenme oranları ve reyting sonuçları...
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Dizi 19 Nisan 2018 - 12:52

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