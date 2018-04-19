Bakın reytinglerde neler oldu ŞOK!

Son Dakika!
- Ekmeleddin İhsanoğlu oyunu kime veriyor?- 13:27
- İsrail'in savaş korkusu! - 13:21
- Polatlı darbe davasında Karar!- 11:26
- TSK'dan acı haber! Şehit var- 10:37
- Şehit Halisdemir davasında karar!- 10:14
- Galatasaray'a büyük şok! Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu- 21:31
- Bahçeli'den seçim açıklaması: Adayımız Sayın Erdoğan'dır- 20:02
- OHAL uzatıldı!- 18:01
- "TSK'da 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettik!"- 17:51
- Başbakan Yıldırım erken seçim sürecinin nasıl işleyeceğini açıkladı!- 17:12
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Diriliş Ertuğrul filmi ne zaman yayınlanacak?
- Avrupa'da Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntüler
- Aldatılan eşlerin akla hayale gelmeyen intikamları
- İşte OHAL ilan edilen ülkeler ve nedenleri!
- DENİZDE DOĞUM YAPTI! GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU
- Diriliş Ertuğrul'un 115. bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e şok işkence
- İNANAMAYACAKSINIZ AMA GERÇEK! MÜGE ANLI'NIN KOCASI BAKIN KİM ÇIKTI..!
- DAHA İYİSİNİ GÖRMEDİNİZ! İŞTE FOTOĞRAF SANATINDA SON NOKTA!!
- BU BELİRTİLER VARSA YANDINIZ! VÜCUDUNUZDAKİ ÖLÜMÜN HABERCİLERİ
- Adını bile bilmediğiniz lüks otomobiller
- Dünyaca ünlü filmlerin şaşkına çeviren kamera arkası görüntüleri
- Kenan Işık'ın Son Hali.. Bakın Ne Halde ?
- Bombardıman sonrası Suriye!
- Samsung'tan öğrencilere özel internetsiz telefon
- Audi hayali gerçek yaptı!
- Yüzyılın olayı Sivas'ta yaşandı! Sadettin Köpek Sivas'ı karıştırdı
- 'Çocuklar Duymasın'da büyük şok! Hayatını kaybetti
- Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!
- İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...
- 28 Şubat davasında karar çıktı! İşte müebbet cezası alan isimler...
- Yeni sınav sisteminin TEOG'dan farkı ne?
- Şehri terk etti kendine yeni bir yaşam kurdu!
- Bu baba tam bir alem! Babanın verdiği cevap internette fenomen oldu!
- Sadettin Köpek dizide nasıl ölecek? İşte o çok merak edilen sorunun cevabı
- Dünya Deniz Kuvvetleri 2018 listesi yayınlandı! Ne ABD ne de Rusya birinci
- Malatyalı öğrencilerden gurur verici destek
- Dünyanın en büyük canlı lale halısından enfes görüntüler!
- Gıdaların taze kalması için püf noktalar
- UZMANLARDAN UYARI GELDİ…YARIN ÇOK KÖTÜ BİR GÜN OLACAK…
- İsrail zulmüne el yapımı maske!
- Suudların ilk moda haftası!
- Yarış bitti! Sezonun kaybeden yapımları belli oldu
- Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti
- Hep mazlumun yanında: Ronaldo
- İyi ki varsınız!
- Kaportacıya götürmek yerine ezikleri kendisi onardı!
- DEFNE JOY FOSTER’İN OĞLU DELİKANLI OLDU!
- İdlip'de patlama
- Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri
- Büyük sır yıllar sonra ortaya çıktı