ŞOK Aktüel Ürünler 23-29 Mayıs 2018

ŞOK Aktüel Ürünler 23 - 29 Mayıs 2018 tarihleri arasında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şok Aktüel ürün broşürü haberimizde.

ŞOK Marketler Zinciri'nin Ramazan'a özel sunduğu ürünler vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Marketler zincirine sahip firmalar arasındaki rekabet kıyasıya sürerken bundan yüzü gülen vatandaş oluyor. Özellikle bu marketlerin yaptığı kampanyalar herkesi sevindiriyor. Ramazan ayında birbirinden farklı ürünleri vatandaşlar için satışa sunan ŞOK Marketler zinciri ŞOK Aktüel 23-29 Mayıs tarihleri arasındaki ürün broşürünü yayınlandı. Broşürde yer alan ürünler şimdiden vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte ŞOK Aktüel ürünleri listesi...

ŞOK AKTÜEL 23-29 MAYIS

ŞOK aktüel marketler zinciri tarafından kullanıcıya sunuldu. ŞOK'ta Ramazan’a özel ürünlerin yer aldığı birçok kampanya yer alıyor. Bizde Ajans Haber ekibi olarak sizler için ŞOK Aktüel 23-29 Mayıs bültenini araştırdık. Araştırmalarımız neticesindeki ürünleri ise sizler için derledik. ŞOK Aktüel içerisinde yer alan ürünler ve fırsatlar 29 Mayıs akşamı sona erecek.

ŞOK Aktüel'de Elektronik ürünler, Paşabahçe cam ürünleri, küçük ev aletleri, iftara ne pişirsem sayfası gibi birçok sayfa bulunuyor.

Kampanya kataloğunun ilk sayfasında yer alan KUMTEL Defne mini fırın 2 yıl garanti imkanı ile 119 TL fiyat ile satışa sunuldu. Paşabahçe dikdörtgen borcam tepsi 19,90 TL, emaye kızartma tavası 19,90 TL, paslanmaz çelik cezve 14,90 TL, çelik fırın tepsisi 14,90 TL, King 4 yı garantili doğrayıcı 64,90 TL, Sinbo el mikseri 2 yıl garantili 44,90 TL, Pazar arabası 9,95 TL, paslanmaz 2’li bıçak seti 9,95TL, bay – bayan terlikleri 8,95TL fiyatlarla Çarşamba kampanyasında satışa sunulacak.

ŞOK kampanya 22 Mayıs iftara ne pişirsem sayfasında ise patlıcan ve salkım domates indirimli fiyatlar ile kampanyada satılacak.

Çarşamba günleri merakla beklenen yeni kampanya döneminde Şok Market Aktüel Ürünleri Bu hafta yine muhteşem fırsat ürünleri ile vatandaşlara hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta yani 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü ŞOK Aktüel yeni broşürler yayınlanacak. Şimdi vatandaşlar 30 Mayıs bülteninde ve reyonlarında yer alacak ürünler nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Belli olduğunda bilgileri sizlerle paylaşacağız.



ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı.[2]. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291 , 2005 yılında 311 , 2009 yılında 980 , 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak , 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır.

Kaynak: AjansHaber