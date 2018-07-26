Şok 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Ürün çeşitliliğiyle vatandaşların ilgisini çeken Şok 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili tüm bilgi Ajanshaber.com'da.

Şok Türkiye'de bulunan 5.100’ü aşan mağazası ve 24 dağıtım noktasıyla müşterilerini memnun edecek bir hizmet vermeye çalışıyor. Kaliteli ve uygun fiyatta ürünlere sahip olmak isteyen müşteriler yeni aktüelle ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Farklı ürünleriyle merak edilen Şok 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yayınlandı. Ajans Haber olarak 5 Temmuz Şok Aktüel ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik. Yeni ürünleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ŞOK 31 TEMMUZ 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan Şok Marketler Zinciri bu haftaki kataloğuyla müşterilerini şubelerine çekeceğe benziyor. Kaliteli ve uygun ürün satışı yapan firmanın her hafta yayınladığı kataloğlar insanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte yeni ürünler listesi...

ŞOK 31 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ülkemizde birçok insan büyük market zincirlerinin yayınladığı kataloğları merak ediyor. Şok 17 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu çok sayıda fırsatlı ürünü müşterilerinin hizmetine sunacak.

SuperFresh milföy hamuru 2li alımda 10,25 TL

Cartedor klasik dondurma çeşitleri ikili alımda 13,50 TL

Cartedor Selection dondurma çeşitleri ikili alımda 14,50 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Yumoş konsantre yumuşatıcı 3’lü 18,00 TL



Desenli granit kek kalıbı çeşitleri 14,90 TL

Kanaviçe kurulama bezi %100 pamuk 3,95 TL

Desenli matara 9,95 TL

12 parça desenli çay seti 17,50 TL

Mantar kapaklı desenli baharatlık 3,95 TL

Desenli su bardağı 2,95 TL

Desenli kapaklı kavanoz 1,15 TL

Pilsan kamyon çeşitleri 32,95 TL



Ebru sıvı sabun çeşitleri 4 litre 10,95 TL

Ebru oda parfümü çeşitleri 4,95 TL

Ebru 750 mililitre sıvı sabun 3,95 TL

Ebru oda parfümü yedek şişe 4,95 TL

Colgate diş eti ferahlığı diş fırçası 2 adet 10,95 TL

Signal White Now diş macunu 9,75 TL

Colgate Total beyazlık fırçası 2’li alımda 9,75 TL

Colgate zigzag diş fırçası 2’li alımda 11,95 TL

Pril losyon bulaşık deterjanı 2 li alımda 4,50 TL

Komili altılı tuvalet kağıdı 10,95 TL

Komili 32'li tuvalet kağıdı 34,95 TL

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazasıyla, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Şok mağaza ağını, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.

Şok Market 2015 yılının başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza ile hizmet veriyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş bulunuyor.

Kaynak: AjansHaber