Şok 30 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Şok 30 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından şimdiden merak ediliyor. Şok 30 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili tüm her şey Ajanshaber.com'da.

ŞOK Marketler Zinciri bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu müşteleri için dolu dolu hazırladı. Şok 30 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından şimdiden merak ediliyor. Şok Marketler Zinciri yine beklentileri karşılayacak bir aktüel broşürle müştelerinin karşısına çıktı. Bu haftaki aktüel 30 Mayıs günü başlayacak. 30 Mayıs aktüel broşürünün bir diğer özelliği ise bir Haziran ayının ilk indirim özelliğine sahip olmasıdır. Dikkat etmeniz gereken husus Şok Aktüel'de yer alan ürünlerin stoklarla sınırlı olmasıdır. Sizde Şok'un fırsatlarını kaçırmamak için elinizi çabuk tutmalısınız.

ŞOK 30 MAYIS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Marketler Zinciri Ramazan'a özel sunduğu fırsatlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşların aktüel ürünleri her hafta takip ediyor. Özellikle bu marketlerin yaptığı kampanyalar herkesi sevindiriyor. İşte Şok 30 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu...



İlk sayfada Group Su Filtreli Elektrikli Süpürge 149 TL, Conti Seramik Tabanlı Ütü 59,90 TL, kilim 17,50 TL, Yuvarlak tepsili çay seti oyuncak 7,50 TL, ikili oyuncak araba 12,90 TL, Tek kişilik çarşaf 12,90 TL ve çift kişilik çarşaf 16,90 TL fiyatlarıyla yer alıyor.

İkinci sayfasında 2 yıl garantili Premier saç kesme makinesi 24,90 TL, bay/ bayan spor ayakkabı 29,90 TL, Pamuklu tek kişilik pike 24,90 TL, Pamuklu çift Kişilik pike 29,90 TL, Tek kişilik sıvı geçirmez alez 10,90 TL, çift Kişilik sıvı geçirmez alez 15,90 TL eve Silikon yastık 10,90 TL fiyatlarıyla yer alıyor.





3 sayfasıda SuperFresh Kayseri mantısı bir alana bir bedava 6,95 TL, Bahçıvan rende mozerella bir alana bir bedava 9,75 TL, Torku labne 200 gram bir alana bir bedava 6,95 TL, SuperFresh künefe 250 gram 4,95 TL, Coca Cola Zero 1 litre ikincisi %50 indirimli 3,45 TL Fiyatları ile sizi bekleyen Gıda ürünleri oluyor. Kataloğun devamında ise karşımızda Temizlik Ürünleri çıkıyor. Bu hafta Şok aktüel ürünler kataloğunda, Vernel Max yumuşatıcı 13,50 TL, Finish Power bulaşık makinesi tableti ikincisi %50 indirimli 26,95 TL, papia kağıt havlu 18,90 TL, Papia 32 li tuvalet kağıdı 32,90 TL, Derby Samurai 3 buçuk 5,75 lira, Mavi Samurai klasik birçok 5’li 3,75 TL Orkid Platinum çeşitleri 8,75 tl fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

İFTARA NE PİŞİRSEM KÖŞESİ



Patlıcan kilogramı 1,99 TL, salkım domates kilogramı 1,99 tl fiyatları ile manav reyonunda satışa sunuyor. Hurma 3,95 TL, Medine hurması 8,95 TL, Seyidoğlu kürek cevizli yaz helvası 8,95 TL, Net Ramazan şerbeti 2,45 TL, Carte d’Or Selection çeşitleri 14,50 TL, Tursil Matik çamaşır deterjanı Dört buçuk kilogram 12,50 TL fiyatıyla listede yer alıyor.

Kaynak: AjansHaber