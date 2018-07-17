Şok 18-24 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

İnsanlar tarafından büyük ilgiyle beklenen Şok 18-24 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok 18-24 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Binlerce insanın her hafta ilgiyle takip ettiği Şok Aktüel kataloğu bu hafta da dikkat çekecek. Fırsatlı ürünlerin bulunduğu kataloğda giyecekten yiyeceğe, teknolojik ürünlerden kozmetik ürünlere geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Şok Market fırsatlı ürünleriyle yine dikkat çekecek. Herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Şok 18-24 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Kaliteli ve uygun ürünler 18 Temmuz tarihinden itibaren Şok Market raflarında yerini bulacak. İşte herkesin merakla beklediği ürünler...

ŞOK 18-24 TEMMUZ 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok Marketler Zinciri yeni yayınladığı kataloğla birlikte fırsatlı ürünleri 18 Temmuz tarihinden itibaren satışa sunacak. Satışa sunulacak ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şok 18-24 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yayınlandı. İşte indirime girecek fırsat ürünlerinin listesi...

ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ülkemizde birçok insan büyük market zincirlerinin yayınladığı kataloğları merak ediyor. Şok 18 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu çok sayıda fırsatlı ürünü müşterilerinin hizmetine sunacak.

Paşabahçe Reçellik;1,95 TL.Makyaj Organizeri;9,95 TL.Metal Ekmeklik; 24,90 TL.Metal Kavanoz;5,95 TL.Metal Tepsi; 4,95.

Bu Hafta Şok Kataloğu Ürünleri ikinci sayfasında ise Züccaciye ve Mutfak Ürünleri kendini gösteriyor. Kawai 2 yıl garantili Elektrikli Cezve; 19,90 TL.Çek Bırak El Rondosu;19,90 TL.Kumsal Granit Karnıyarık Tencere;39,90 Kumsal Granit Derin tencere;39,90 TL.Granit Tava; 24,90 TL.Su Şişesi;4,95 TL.

Termos Çanta;19,90 TL.Üçsan Plastik Kapaklı Saklama Kabı;4,95 TL.Şok Market Aktüeli ile Ayrıca Bayanların beklediği fırsat ürünleri listede; Sesu Sir Ağda Bantları ve Tüy Dökücü Krem;11,50 TL.Orkid Günlük Yaprak İnce;9,95 TL.Fairy Platinum Bulaşık Tableti;59,90 TL.Fair Bulaşık Sıvısı;14,90 TL. Komili Bebek Bezi Aylık Fırsat;43,90 TL.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazasıyla, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Şok mağaza ağını, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.

Şok Market 2015 yılının başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza ile hizmet veriyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş bulunuyor.

Kaynak: AjansHaber