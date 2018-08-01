Şok 1-7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

İçinde ürün çeşitliliğinin bulunduğu ve binlerce insan tarafından merak edilen Şok 1-7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok 1-7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Şok Marketler Zinciri 24 dağıtım noktasıyla ve 5.100 mağazasıyla müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor. Şok her hafta yayınladığı kataloğlarla yüzlerce fırsatlı ürünü müşterilerine sunuyor. Binlerce kişinin merakla araştırdığı Şok 1-7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yayınlandı. Ajans Haber ekibi olarak Şok tarafından sunulan fırsatlı ürünlerin detaylı bir şekilde derlemesini sizler için yaptık. 7 Ağustos Şok Aktüel listesinde yer alan fırsatlı ürünleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ŞOK 1-7 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok Türkiye'de bulunan 5.100’ü aşan mağazası ve 24 dağıtım noktasıyla müşterilerini memnun edecek bir hizmet vermeye çalışıyor. Kaliteli ve uygun fiyatta ürünlere sahip olmak isteyen müşteriler yeni aktüelle ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Çeşitli ürünler stoklu miktarıyla 1 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Şok 1-7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ŞOK 7 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ülkemizde birçok insan büyük market zincirlerinin yayınladığı kataloğları merak ediyor. Şok 7 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu çok sayıda fırsatlı ürünü müşterilerinin hizmetine sunacak.

King Blender Seti;129,90 TL. Remıngton Hava Üflemeli Şekillendirici;79,90 TL. Saç Kesme Makinesi;89,90 TL. Çift Başlıklı Traş Makinesi;59,90 TL. Kumsal Kalite güvencesi ile Desenli 20cm Sahan;17,90 TL. Kumsal 24cm Desenli Tava;17,90 TL. Musluklu Cam Kavanoz; 14,90 TL. Desneli Kavanoz Kapak;0,25 krş, Paşabahçe Kapaklı Desenli Kavanoz 1000cc; 1,35 krş. Bardaklı Başucu Sürahisi ; 9,95 TL.

Titiz Pratik Süzgeç; 7,95 TL. Titiz Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası; 3,95 TL. LAV Fresco Kilitli 375 cc Saklama Kabı; 4,95 TL. Fresco 1150cc Kilitli Saklama Kabı;9,95 TL.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazasıyla, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Şok mağaza ağını, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.

Şok Market 2015 yılının başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza ile hizmet veriyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş bulunuyor.

Kaynak: AjansHaber