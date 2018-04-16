Sofuoğlu'ndan büyük karar! Tamam mı devam mı?

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, son dönemde yaptığı kazalar sebebiyle yapı olarak yıldığını ve kariyerini hangi yönde şekillendireceğine 1 ay içerisinde karar vereceğini açıkladı.

Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin basın toplantısına katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya dernek başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, yönetim kurulu üyeleri Dr. İsmail Cinel, Dr. Zafer Çukurova ve başarılı sporcu Kenan Sofuoğlu katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, son dönemde geçirdiği kazalar sebebiyle yapı olarak yıldığını aktararak, "Dün İspanya'da sezonun 3'üncü yarışı vardı ona da katılamadım. Bu hafta sonu da Hollanda yarışı var ona da katılamıyorum. Kalçamdaki sorun arttı. Avustralya'daki 2 ay önce bir yaralanmam oldu. Vücudumda deri kaybı oldu. Orası henüz iyileşmediği için bu dönem yarışamıyorum sezonun ortalarında iyileşmiş olacağım ama ondan sonra kariyerim ile ilgili bir karar vermem gerekiyor. Son dönemde çok fazla kazalar yaptım ve bu kazalar beni biraz yıldırdı. Ben yapı olarak yıldım desem de etrafımdaki insanlar yarışlara geri dönmemi istemiyor. Bu anlamda önümüzdeki 1 ay içinde bir karar vermem gerekiyor. Yarış kariyerime nasıl devam edeceğim ile alakalı" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK DURUMLARINDAN DOLAYI PİST İLE İLGİLENEMEDİM"

Sakarya ile Düzce arasında genç sporcuların antrenman yapabileceği bir yarış pisti yaptıran Sofuoğlu, pistin son durumu ile ilgili bilgi vererek, "Sakarya ile Düzce arasında bir pist yapıyoruz şu anda çok fazla adım atamıyorum sağlık sorunlarımla savaşıyorum. Yarışlara çıkamıyorum. Şu anda en önemli olan şey yarışlara çıkabilmemizdi. O sorunları da 1 aya netleştireceğiz ve yaptığımız yatırımlara devem edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUĞUMLA ALAKALI HİÇBİR UMUT YOKTU"

Kenan Sofuoğlu, beyin kanaması sebebiyle vefat eden küçük çocuğu ile ilgili konuşarak, "Bilincimi hiç kaybetmedim. Bu ilk defa değil daha önce de yoğun bakımda kısa süreli kaldım ama ağır sakatlıklarımdan ötürü kalmıştım. Çocuğumla alakalı zaten çok bir umut yoktu. İki amacımız vardı birincisi yaşatmaya çalışmaktı ikincisi de ne olduğunu anlamaktı. Beyin kanaması insanın aklına düştü mü olarak geliyor. Hiç alakası yok. Durduk yere fenalaştı ve hastaneye getirdik. Burada kalbi durdu ve hemen yoğun bakıma aldılar ve o anda neden kalbi durdu anlayamadık. Yoğun bakımdayken beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı çocuğun. Neden beyin kanaması geçirdi anlayamadık. Tabii onun üzerine özel uzmanlar devreye girince İstanbul'a getirdik araştırmaya devam ettik. Hatta kan örnekleri alıp Avrupa'ya da gönderdik. Aşağı yukarı 2 buçuk ay sürdü nedenini anlayabilmek. O dönemde çok fazla umudumuz yoktu, çok fazla araştırma halindeydik. Oksijen gitmediği için beyinde hasar meydana geldi. Yaşasa bile yoğun bakımdan çıkma şansı yoktu. Bizim sürecimiz yoğun bakımda yıllar sürebilecekti" diye konuştu.

Dernek başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar da toplumda yoğun bakımla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, yoğun bakımın toplum desteği gerektirecek bir konu olduğuna dikkat çekti.

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Kaynak: Ajanslar