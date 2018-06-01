Sneijder Galatasaray'ı unutamıyor!

Sneijder'in Galatasaray'a geri dönmek istediği iddia edildi.

Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.



'BOŞ SÖZLEŞMEYE BİLE İMZA ATARIM'

33 yaşındaki futbolcunun, "Galatasaray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.

BAŞKAN SICAK BAKIYOR

Albayrak, Sneijder'in bu sözlerini başkan Cengiz'e iletti. Cengiz ise Fatih Terim'le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Başkan Cengiz'in Sneijder'in dönmesine sıcak baktığı ve Terim'in onay vermesi halinde hemen düğmeye basacağı ifade edildi.

Kaynak: ajanslar