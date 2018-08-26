Slimani Alper Potuk'a böyle kızdı!

Sarı-lacivertli ekip İzmir deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya'dan sonra yine bir deplasman maçından eli boş dönen Fenerbahçe'de oyuncuların performansı yoğun eleştiriler alıyor.

Sarı-lacivertli ekip İzmir deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya'dan sonra yine bir deplasman maçından eli boş dönen Fenerbahçe'de oyuncuların performansı yoğun eleştiriler alıyor.

SLİMANİ ARKADAŞINA İSYAN ETTİ



Fenerbahçe formasıyla ikinci maçına çıkan Slimani henüz gol atamadı. Cezayirli santrafor dün akşam oynanan Göztepe maçında kanat ve bek oyuncularının isabetli orta açamamasından dert yandı.

Bir pozisyonda Alper Potuk'un kötü orta açması sonrası arkadaşına dönerek eliyle gözünü gösteren Slimanı, "Görerek orta yap" dedi. Slimani'nin bu isyanı sosyla medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Göztepe maçında Hasan Ali, Dirar, Alper Potuk ve Isla çok fazla pas hatası yapaken, sarı-lacivertli ekibin, takım olarak toplam 20 ortasından 15'i isabetsiz oldu.