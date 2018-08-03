Skandal karar açıklanırken Trump papazlar ile toplantıdaymış!

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’in Türkiye’ye yönelik skandal yaptırım kararını açıkladığı sırada ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başka salonda papazları ağırlıyordu.

ABD’nin yaptırım gerekçesi Papaz Brunson.

Brunson evangelist kilisesine mensup.

Trump 2016’daki başkanlık seçiminde evangelistlerin yüzde 80’inin oyunu almıştı.

Kasım ayında ABD’de ara seçimler var.

Seçim süreci yaklaştıkça Trump ve yardımcısı Mike Pence’in “Papaz Brunson serbest bırakılmazsa, yaptırım uygularız tehditleri” peşi sıra gelmişti.



PAPAZ EV HAPSİNDE

Papaz ev hapsinde.

Yargı süreci devam ediyor.

Amerikalıların yaptığı başvuru reddedilir edilmez ABD yönetiminin yaptırım tehdidi, yaptırım uygulamasına dönüştü.

Brunson’u yakalayan emniyet, yargılayan mahkeme.

Yaptırıma hedef olan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül.

Kararı açıklayan kişi Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’dı.

Bakanları sözde kara listelerine aldıklarını duyururken, gerekçe olarak Brunson’u yakalayan ve yargılayan kişiler olduklarını söylemeyi ihmal etmedi.

O açıklama yapılırken Beyaz Saray’ın bir başka noktasında ABD Başkanı Donald Trump’ın misafirleri vardı.

Trump ülke genelinden gelen papazları ağırlıyordu.

Trump’ın papazlarla buluşması dua ile başladı.

Siyasi papazlar, Trump’a dua etti.

Ayin tarzı toplantı siyahi papazların Trump’a düzdüğü övgülerle devam etti.

Öyle ki siyahi papaz Darrell Scott, Trump’ı siyahi başkan Obama ile kıyasladı.

Trump’ın ırkçı kimliğini kenara itip, “Trump Amerika’daki siyahlar ve Afrika kökenliler için Obama’dan fazlasını yaptı” bile dedi.

Oysa 2016 Kasım’da seçilen 2017’de Ocak’ta yemin edip göreve başlayan Trump, ilk aylarında en çok siyahilerin tepkisini çekmişti. Günler ve hatta haftalarca onlarca şehirde binlerce siyah ve göçmen sokaklara dökülüp ABD Başkanı Trump’ın ırkçı söylemlerini protesto etmişti.

Trump’ın papazlarla yaptığı görüşmede böyle bir tablo çıktı.

O papazlar, yaptırım kararının açıklandığı sırada Beyaz Saray’daydı.

Sipariş kokan bir davete benziyordu.

Papazlarla Trump birbirlerine övgüler düzüyor, Papazlar “oyumuz size”; Trump da “ne isterseniz yapmaya hazırım” diyordu.

ÇOK NET ORTADA



Kasım ayındaki ara seçim öncesi Papaz Brunson için Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD yönetimi, muhafazakar kesimin oyunu kaybetmeyi asla göze alamıyor.

Bunun için de iç politikaya bu tarz güçlü mesajlar veriyor.

Evangelistlerle ilgili son bir kaç not.

Evangelistlerin ABD’de seçmen kadar yönetim kanadında da güçlü bir lobileri var.

ABD senatosunda Protestanlığın 13 alt mezhebine mensup milletvekilleri bulunuyor.

13 mezhepten 2’si direk evangelist, diğerleri de yakın kiliselere mensup dini unsurlar.

Kaynak: Ajanslar