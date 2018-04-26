Saadet Partisi 4 aday arasından seçimini yapıyor

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve kendisinin olduğu isimler arasında bir oylama yaptırdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmüş, ardından salı günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmüştü.

ORTAK ADAY RAFA KALKTI

Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener’in açıklamasının ardından, CHP’li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular. Böylelikle ortak aday fikri de rafa kalktı.

SAADET KENDİ ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN HAZIRLANIYOR

Temaslarından sonra Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı.

Kaynak: Ajanslar