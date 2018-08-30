Sixpad ile Egzersizler Daha Etkili

Erkeklerin hayali olan baklava karınlar, kadınların arzuladığı sıkı karınlar artık Sixpad ile gerçek olacak. Hem kadınların hem de erkeklerin kullanımı için uygun olan bu egzersiz aleti ile siz de arzu ettiğiniz sıkı vücuda kavuşabilirsiniz.

Ünlü sporcuların kullanması ile tanınan bu ürün, hemen herkese hitap etmektedir. Satın alacağınız tek bir sixpad aleti ile hem karnınızı hem de kol ve bacaklarınızı çalıştırabilirsiniz.

Sixpad Kullanımı

Sixpad toplamda 3 parçadan oluşan bir üründür. Bir adet altı pedden oluşan parça ile karın bölgesi egzersizleri yapılır. İki adet de kol ve bacaklarda kullanıma uygun olan iki pedden oluşan parça mevcuttur. Bu parçaları kullanarak vücudunuzun pek çok yerini çalıştırmış olacaksınız.

Sixpad kullanırken bu cihazları öncelikle vücudunuza yapıştırın ve daha sonra çalıştırın. Cihazın 4 ayrı program ve hız ayarı bulunur. Vücuda verilen titreşimlerle hareket sağlanır. başlangıç, orta ya da ileri seviye olmanıza göre hız ayarlarını arttırarak ilerleyebilirsiniz. Dilerseniz de cihazı yavaş başlatıp hızlı ayarla devam edebilirsiniz. Böylece bir alışma süreci geçirerek kolayca adapte olabilirsiniz.

Ne Kadar Kullanılmalı?

Sixpad düzenli kullanım ile sonuç vaat eden bir üründür. Her gün, günde bir kere 20 dakika kullanmanız gerekir. Bu süreyi uzatmak daha erken sonuç almanızı sağlamaz. Önemli olan bu süreye uyarak düzenli olarak kullanmaktır. Bu yüzden süre aşımı yapmamaya dikkat etmelisiniz.

Sixpad kullanmaya başlar başlamaz etkisini görme ihtimaliniz oldukça zayıftır. Bir ay kadar düzenli kullanım sonucu sıkılaşmayı fark edebilirsiniz. Bu yüzden işe yaramadığını düşünmek yerine biraz sabrederek düzenli kullanmalısınız. İlerleyen zamanda gözle görülür bir fark yaşayacaksınız. İstediğiniz forma girene kadar cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ürünü Parçalar Halinde Alabilir Miyim?

Erkekler karın egzersizi ile o hayalini kurdukları baklavaların sahibi olabilecektir. Kol ve bacak egzersizleri de zayıflamak ve sıkılaşmak mümkündür. Kadınlar içinse kol ve bacak ürünleri daha fazla rağbet görmektedir. Sixpad abs kollarda sarkma olmasını önlemek, bacak ve basenlerde kalınlıktan kurtulmak ve daha pürüzsüz bir görünüm için tercih edilir.

Bu sebeple müşteriler genellikle ürünü parçalar halinde alıp alamayacaklarını merak ederler. Ancak ürün bir set halinde satılmaktadır ve bölünemez. Bu seti birlikte kullanmak tüm vücudunuzun forma girmesi için avantajlı olacaktır. Dilerseniz de satın aldığınız seti partnerinizle birlikte kullanabilirsiniz.

Kolay Kullanım

Sixpad’in en büyük avantajı oldukça konforlu ve kullanışlı olmasıdır. Yoğun hayat temposu içinde spor salonlarına ne zaman ne de para ayırmak oldukça zor oluyor. Spor programına düzenli olarak uyulamadığı için verim alınamıyor. Daha detaylı bilgi http://sixpadturkiye.com/ sayfasında. Spor gitmek için yolda harcayacağınız kadar cüzi bir zamanda sixpad ile günlük egzersizinizi yapma şansınız olacaktır. Nerede, ne zaman isterseniz kullanabileceğiniz esnek bir üründür. Böylece spor yapmamak için hiçbir bahaneniz kalmayacak.