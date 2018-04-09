Sivilce çıkmasının sebepleri bunlar olabilir!

Sivilceler nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Hayatın her döneminde vücudun çeşitli bölgelerinde oluşum gösterebilen sivilcelere en kesin çözüm nedir?

Sivilce nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin merak ettiği başlıca sorulardan bir tanesidir. Ben yüzümdeki sivilcelerden artık kurtulmak istiyorum ve sivilceler için kesin çözüm yöntemlerini bilmek istiyorum diyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Sivilcelere kesin çözüm yöntemleri ve sivilce nasıl geçer sorusunun cevaplarını birazdan öğerenebileceksiniz.

Sağlık açısından herhangi bir tehlike arz etmemekle birlikte, estetik açıdan arzu edilmeyen bir görünüm oluşturduğu için sivilceleri en etkili şekilde yok etme yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu doğrultuda geniş bir kesim tarafından, sivilceler nasıl geçer ya da sivilceleri yok etme yöntemleri nelerdir gibi birçok kaynaktan yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında ilk sıralarda yerini almaktadır.

Sivilceler neden çıkar?

Ailede genetik olarak sivilce sorunu gözlemleniyor ise belirli bir dönemde sivilce problemi yaşama ihtimaliniz vardır.

Sivilcelerin en temel sebebi strestir. Stres vücut dolaşımı yavaşlar ve vücut sebumun adı verilen bir sıvı üretir. Buda gözeneklerin kapanmasına sebep olarak sivilce oluşumuna sebep olur.

Terleme ve duş yapmama sonucunda vücut gözenekleri kirden dolayı tıkanabilir. Bunun sonucunda ise yağ bezeleri ve dolayısıyla sivilceler ortaya çıkar.

Bazı kozmetik ürünler sivilcelerin çoğalmasına ve yağ bezelerinin oluşmasına olanak sağlar. Bu yüzden de kaliteli ve güvenilir olmadıkça kozmetik ürünleri kullanmamalısınız.

Sivilcelere kaşımak veya patlatmak sivilcelerin yayılmasına ve artış göstermesin sebep olabilir.

Adet veya hormonal düzensizliklere bağlı olarak da sivilceler de artış gözlenebilir.

Sivilce nasıl geçer?

Limon suyu ve tarçın sivilceyi nasıl geçirir?

1 tatlı kaşığı tarçın ve 3-4 damla limon suyu ile kürü kolay bir şekilde göstereceğimiz adımlar ile oluşturabilirsiniz. Limon ile tarçını bir kabın içerisinde karıştıralım kıvamı ne çok katı ne de çok cıvık bir macun kıvamında olmalıdır. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı yalnızca sivilceli bölgelerinize uygulayın. Tarçın çok güçlü antibakteriyel özelliğe sahip bir baharattır. Bu sayede hem sivilceleri geçirme de hemde yeniden sivilce oluşumunu önlemede etkilidir.

Buz kürü sivilceyi nasıl geçirir?

Buz uygulaması ile sivilce tedavisi çok uzun yıllardan beri tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de tercih edilir. Bunun başlıca sebepleri arasında tamamen doğal ve masrafsız bir tedavi olması gelir. Doğru şekilde uygulandığı takdirde buz sayesinde gerçekten de sivilce problemleri üzerinde gözle görülür iyileşme sağlanabilir. Buzu bir bez parçasının içine koyup, sarın ve birkaç saniye boyunca sivilcenin bulunduğu bölgeye uygulayın. Ardından birkaç defa daha bu işlemi tekrarlarsanız uygulama işlemini tamamlamış olursunuz.

Çay Ağacı Yağı sivilce için nasıl kullanılır?

Bu yağ, aslında sadece sivilce tedavisinde değil, ayak mantarı, egzama, kepek gibi diğer cilt sorunları içinde kullanılmaktadır. Ayrıca yatıştırıcı özelliği ile sivilcelerin kızarıklığını ve enfeksiyonunu azaltmaya da yardımcı olur. Aynı zamanda siyah noktaların da kolay bir şekilde kurumasına yardımcı olmaktadır. Uygulanma şekli ise bir pamuğu çay çiçeği yağı solüsyonuna batırın ve ilgili bölge üzerine hafifçe sürün. 15 - 20 dakika sonrasında yüzünüzü yıkayın. Ardından değişimin farkına varacaksınız.