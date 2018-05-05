Sivas'ta trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sivas-Kayseri yolu Bedirli Kavşağı'nda, Erkan Yüksel (56) idaresindeki 52 PB 546 plakalı hafif ticari araç, Ethem Can Yalçın'ın (15) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Yüksel ile eşi Hatice Yüksel (47) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA