Sivas'ta duvar yıkan rüzgar
Sivas’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çöken duvar dört aracı hurdaya çevirdi.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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