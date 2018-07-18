Sivas'ta 488 kişi zehirlenerek hastaneye akın etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde üç gün içinde 488 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde son üç günde 488 kişinin ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı ile Suşehri Devlet Hastanesine başvurması ilçeyi tedirgin etti.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Rahatsızlanıp hastaneye başvuran 488 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplu rahatsızlıklara neden olan etkenin araştırıldığı belirtildi. Vakalara içme suyu şebekesinin neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Ajanslar