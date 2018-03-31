Sivasspor, Karabük'ü tek golle geçti

Milli aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Sivasspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının ilk maçında Sivasspor ile Kardemir Karabükspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında çok zorlansa da sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

TEK GOL BİFOUMA'DAN GELDİ

Sivasspor'a 3 puanı getiren tek gol, karşılaşmanın 47. dakikada Thievy Bifouma'dan geldi.

SİVAS 41 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 41'e yükseltirken 7. sıraya yükseldi. Ligin son sırasına demir atan Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Ajanslar