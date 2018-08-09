Şişli Belediye Başkanı'nın yakın koruması tutuklandı

Başkan Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan ve bugün gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mehmet Ali Başkale, 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındıGündem



BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajanslar