Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü!
Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda 5 terörist tespit edildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Söz konusu bölgede düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem04 Ağustos 2018 14:2476 yaşındaki kadına saldıran sapık PKK’lı çıktı!Adana'da girdiği evde bulunan 76 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunan şahıs ve ona yardım eden bir çocuğu polis, kurduğu özel ekiple 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı.
Bölgede operasyon sürdürülüyor.
Kaynak: Ajanslar