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07 Ağustos 2018 19:44 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 20:00

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü!

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda 5 terörist tespit edildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Söz konusu bölgede düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

76 yaşındaki kadına saldıran sapık PKK’lı çıktı!Gündem04 Ağustos 2018 14:2476 yaşındaki kadına saldıran sapık PKK’lı çıktı!Adana'da girdiği evde bulunan 76 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunan şahıs ve ona yardım eden bir çocuğu polis, kurduğu özel ekiple 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı.

Bölgede operasyon sürdürülüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: PKK


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