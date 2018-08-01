Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü
Şırnak'ta saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
SİLAHLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak: Ajanslar