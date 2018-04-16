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16 Nisan 2018 09:49 | Son Güncelleme: 16 Nisan 2018 10:31

Şırnak'ta saldırı! 3 şehit ve yaralılar var

Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu bilgisiyle birlikte, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Şırnak'ta saldırı! 3 şehit ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI

Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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