Şırnak'ta saldırı! 3 şehit ve yaralılar var
Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu bilgisiyle birlikte, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI
Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.