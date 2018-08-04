Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak Beytüşşebap'ta teröristler tarafından taşların arasına gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilıcak köyü bölgesinde silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine ortak operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda taşların arasına gizlenmiş çuval içerisinde 1 adet RPG-7 silahı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 3 adet savunma tipi el bombası ve 6 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi.

Kaynak: Ajanslar