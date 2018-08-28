Şırnak'ta 5 terörist öldürüldü

Şırnak'tın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar