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19 Temmuz 2018 08:25 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2018 08:29

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgilere göre Şınak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ve bölgede operasyon başlatıldı.

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz  hale getirildi. 

SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Andaç  bölgesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Bölgeye düzenlenen hava harekatında söz konusu 5 teröristin  silahlarıyla etkisiz hale getirilerek, bölgeye komando birliklerinin sevk  edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: şırnak 5 terörist


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