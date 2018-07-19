Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgilere göre Şınak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ve bölgede operasyon başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgeye düzenlenen hava harekatında söz konusu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirilerek, bölgeye komando birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sürüyor.

Kaynak: Ajanslar