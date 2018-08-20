Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şırnak’ta 2 teröristin öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şırnak’ta 2 teröristin öldürüldü.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Şırnak Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
Güncel20 Ağustos 2018 10:13Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi!İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Ajanslar