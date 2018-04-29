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29 Nisan 2018 18:17 | Son Güncelleme: 29 Nisan 2018 18:20

Şırnak Kurtdağı'nda 1asker şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sıonucu 1 asker şehit oldu.

Şırnak Kurtdağı'nda 1asker şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sıonucu 1 asker şehit oldu.

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, teröristleri açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu.

Şehit asker, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


Kaynak: Gündem

Etiketler: Şehit


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