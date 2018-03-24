Sırbistan'dan Kosova ile diyalog sürecine ilişkin açıklama

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, "Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e, Brüksel Antlaşmasından geri çekilmesini önereceğim." dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, "Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e, Brüksel Antlaşmasından geri çekilmesini önereceğim." dedi.

Dacic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kosova ile diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dacic, Kosova tarafının Brüksel Antlaşmasının en önemli maddelerini yerine getirmediğini anımsattı.

Vucic'in Brüksel Antlaşması konusunda gereğinden fazla anlayış gösterdiğini belirten Dacic, "Cumhurbaşkanı Vucic, Brüksel Antlaşması ve Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması maddesinin yerine getirilmemesi konusunda fazla tolerans gösteriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic'e zarar verebilecek açıklamalarda bulunmak istemediğini söyleyen Dacic, "Arnavutlar Sırp Belediyeler Birliğini 5 yılda kuramadı. Bana kalsa imzaladığım Brüksel Antlaşmasından geri çekilir, Sırp Belediyeler Birliğini kurmayı reddediyorsanız, biz de antlaşmanın diğer maddelerini reddederiz derdim. Vucic'e, Brüksel Antlaşmasından geri çekilmesini önereceğim." açıklamasında bulundu.

Diyaloğun arabulucusu olan Avrupa Birliği'nin (AB), Kosova tarafına yardım etmekle kendisine zarar verdiğini vurgulayan Dacic, "Arnavutlarla yaptığımız görüşmeler zor, ancak uluslararası toplumun tutumu karşısında hayal kırıklığına uğrayan Vucic ile onların işi daha da zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

2013 yılında Brüksel'de imzalanan ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören 15 maddelik Brüksel Anlaşmasının, 6 maddesini Sırp Belediyeler Birliği oluşturuyor.

Kosova tarafının anlaşmadaki "Sırp Belediyeler Birliği kurulması" hükmünü hala yerine getirmemesi, AB arabuluculuğunda yürütülen diyalog sürecini zorlaştırıyor.

Kosova tarafı daha önce Sırp Belediyeler Birliği'ni "Truva Atı"na benzetmiş, Sırpların bu talebini Kosova'yı güçlendirmek ve bağımsızlığını kabul etmek yerine ilerlemesini engellemeye yönelik bir hamle olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA