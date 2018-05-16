Sırbistan'da uçak düştü! 2 kişi öldü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Zemun Polje Sportif Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hafif sportif uçağın yerel saat ile 19.20'de düştüğü ifade edilerek, uçaktaki 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Acil Servis Basın Sözcüsü Nada Macura da uçaktaki bir kadın ve erkeğin kazada hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaza yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA