Sır gibi saklanan yerli otomobilin ismini Erdoğan açıklayacak

‘Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak proje için 11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek.

İSMİ VE KURULUŞ YERİ

Törende Türkiye’nin Otomobili’nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’su açıklanacak.

HEDEFLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR

Türkiye’nin Otomobili’ni üretecek; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.

2019'DA PROTOTİPİ ÜRETİLECEK

Yerli otomobilin üç fazdan oluşan üretim planında 15 yıllık yatırım öngörüldü. Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılacak. Yerli otomobil için 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda ise seri üretim hedefleniyor.

'CEO OLARAK 3 İSMİN ÜZERİNDE DURULUYOR'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir üst yönetici (CEO) ataması olacak, buna Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu karar verecek. CEO olarak çok sayıda ismin adı geçti ancak şu anda 3 isim üzerinde düşünülüyor.'' demişti.

TALİP OLAN 26 İL

Yerli otomobilin kendi illerinde üretilmesi için arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok desteği sunacağını ilan eden 26 il şöyle;

Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Denizli, Amasya, Manisa, Niğde, Kars, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bilecik, Samsun, Karaman, Kütahya, Ankara, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Sakarya, Diyarbakır...

Kaynak: Ajanslar