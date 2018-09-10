Sinop'ta yaşayan Afganistan uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu

Sinop'ta yaşayan Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, kaldığı evde ölü bulundu.

26 yaşındaki Hussaini, yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsüne isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.

BALKONUNDA OTURURKEN YOLDAN GEÇEN BİRİYLE TARTIŞTI





Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda oturduğu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen biriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Hussaini'ye tek el ateş etti.

Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar