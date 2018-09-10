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10 Eylül 2018 07:56 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 07:57

Sinop'ta yaşayan Afganistan uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu

Sinop'ta yaşayan Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, kaldığı evde ölü bulundu.

Sinop'ta yaşayan Afganistan uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu

26 yaşındaki Hussaini, yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsüne isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.

Sinop'ta tartışan Afganistan uyruklu kişi öldürüldü

BALKONUNDA OTURURKEN YOLDAN GEÇEN BİRİYLE TARTIŞTI

Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda oturduğu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen biriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Hussaini'ye tek el ateş etti.

Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta tartışan Afganistan uyruklu kişi öldürüldü


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: AfganistanSinop


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