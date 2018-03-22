Sınırlardan Yasa Dışı Geçişler
Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan bin 106 kişi yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan bin 106 kişiyi yakaladığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 946 kişi, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 90 kişiyi yakaladı.
Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen 70 kaçağın da yakalandığı bildirildi.
Kaynak: AA