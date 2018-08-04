Sınırda yapılan operasyonda teröristler kıskıvrak yakalandı
Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı. Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.
Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı. Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı. Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR
Suriye uyruklu Wahide E, Madina S, Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K'nin kimlik kontrollerinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar