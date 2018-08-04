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04 Ağustos 2018 14:45 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018 14:56

Sınırda yapılan operasyonda teröristler kıskıvrak yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı. Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.

Sınırda yapılan operasyonda teröristler kıskıvrak yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı.  Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı. Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Suriye uyruklu Wahide E, Madina S, Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K'nin kimlik kontrollerinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: terörist


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