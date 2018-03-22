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22 Mart 2018 17:21 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 17:28

Sınırda dev bayrak

Suriye sınırına dev Türk bayrağı

Sınırda dev bayrak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe 4x6 metre ebatlarında Türk bayrakları çekildi.


Kaynak: Gündem

Etiketler: Suriye


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