Sınırda dev bayrak
Suriye sınırına dev Türk bayrağı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe 4x6 metre ebatlarında Türk bayrakları çekildi.
Kaynak: Gündem
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe 4x6 metre ebatlarında Türk bayrakları çekildi.
Kaynak: Gündem
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