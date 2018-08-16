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16 Ağustos 2018 12:02 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 12:05

Sincar'da PKK'ya indirilen ağır darbenin görüntüleri ortaya çıktı!

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) tarafından Sincar'a düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.

Sincar'da PKK'ya indirilen ağır darbenin görüntüleri ortaya çıktı!

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) tarafından Sincar'a düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.

TAM İSABET

Bugün operasyon sonrası görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda PKK'lı liderin aracının tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Teröristin içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu değerlendiriliyor.

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

('Mam Zeki Şengali' kod adlı terörist İsmail Özden sağda)


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: sincarpkk


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