Sincar'da PKK'ya indirilen ağır darbenin görüntüleri ortaya çıktı!
Dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) tarafından Sincar'a düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.
Dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) tarafından Sincar'a düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.
TAM İSABET
Bugün operasyon sonrası görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda PKK'lı liderin aracının tam isabetle vurulduğu görülüyor.
Teröristin içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu değerlendiriliyor.
('Mam Zeki Şengali' kod adlı terörist İsmail Özden sağda)
Kaynak: Ajanslar