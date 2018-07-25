Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere gözaltı kararı

2011'de polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ'den soruları çalan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde farklı tarihlerdeki 5 operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanan bazı zanlıların verdikleri ifadelerle soruların ele geçirilmesi ve dağıtılmasında yeni isimlere ulaşıldı.

İncelemelerin ardından 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar