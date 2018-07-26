Sinan Gümüş'e yeni zamlı sözleşme

Yıllık 650 bin euroya oynayan Sinan Gümüş'e, Galatasaray yönetiminin gelecek sezon için zamlı bir yeni sözleşme teklif edeceği bildirildi.

Gelecek sezon için Muğdat ve Onyekuru gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, iç transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz sezonun son dakika kahramanı olan Sinan Gümüş'e zamlı yeni bir teklif yapacak.

DONK'UN ARDINDAN SİNAN

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından yeniden çıkışa geçen Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı teknik ekibin gelecek yıl da elini güçlendirecek isimlerin başında geliyor.

Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan son şampiyon, takımda süre almadan para kazanan birçok ismi sezon başlamadan takımdan gönderdi.

Donk dışından başka bir futbolcuya zam yapmayan sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ün de maaşında iyileştirmeye gidecek.

YENİ SEZONA YENİ SÖZLEŞME

Sarı-Kırmızılı yönetim, eski kurdan yıllık 650 bin Euro garanti paraya oynayan 24 yaşındaki forvetle, sezon içinde yeni mukavele imzalatacak.

Şimdilik düşünülen rakam 1.5-2 milyon euro arasında. Sinan da imzaya hazır olduğunu yönetime bildirdi.

Kaynak: Ajanslar