Şimşek'ten Önemli Döviz Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Büyükler (döviz borcunu) yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbir alacağız" dedi.

Şimşek'in Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasından satır başları;

Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi ve ekledi

Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak.

Bunlar için tedbir alıyoruz.

Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.

Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek.

Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar.