Şimşek: 2118 şirket hakkında veri toplanıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlerin dövizle borçlanmalarına yönelik tedbirler içeren yasal bir çalışmanın olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz borçluluğunun yüzde 84'ünü temsil eden 2118 şirket hakkında verilerin toplanmaya devam edildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ın konuşmalarından satır başları;

Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler var.

Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır.

Reel sektör için bir dijital yol haritası hazırladık, yakında açıklayacağız

Türkiye şoklara karşı büyük dayanıklılık göstermiştir, 2010-17 döneminde yüzde 6,7 büyümüştür

Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz

Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor

Türkiye için en kötü dönem geride kaldı

Jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır

Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır

(Kurda) kısa vadede iniş çıkışlar önemli ölçüde dışarıdaki gelişmelerle ilgili tedirginliği yansıtıyor

FİRMALAR UZUN VADELİ BORÇLANSIN

Dövizle borçlanmaya sınırlama büyük şirketlere ilişkin çalışmamız devam ediyor. Borç almayın kendinize ortak bulun. Şirketlerin döviz borçlu olmaları zaman zaman dışarıdan en ufak haberi bile piyasalara olumsuz yansıtıyor.

'Dövizle borçlanmak daha iyi' diyorlar, doğru değil. Döviz borçlanmayın diye söylüyoruz. Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek. Firmalar zamanında döviz borcu biriktirmişler sonra döviz artınca panikliyorlar. Buna çözüm bulacağız. TL ile borçlanmak 2013'ten beri daha avantajlı. Özel sektör borçlanacaksa hangi para cinsinden geliri varsa o şekilde ve uzun vadeli borçlansın.

Büyük şirketlerle ilgili veriler toplanıyor. 2118 şirket var. Bu şirketler döviz borcunun yüzde 84'ünü oluşturuyor.

Dünyada sorunlar var, türkiye'nin de kırılganlıkları var, biz şimdi potansiyel şoklara karşı nasıl hazır olabiliriz ondan bahsediyoruz. Yasal alt yapı hazır, şu anda mb'nin yetkisi var, büyük şirketlere ilişkin veriler toplanıyor, 2118 şirket, toplam borcun yüzde 84'üne tekabül ediyor. Bunların nispeten kur riskini daha iyi yönetebilmeleri lazım. Tabii ki reel sektörümüze güveniyoruz, muazzam dinamikler, onların önünü açmaya devam edeceğiz ama riskleri daha iyi yönetmeleri konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEMİZ GEREKİYOR

Enflasyonun olduğu yerde büyüme olmaz. Enflasyon sabit gelirliyi vuruyor. Enflasyonu mutlaka yüzde 5'in altına düşürmeliyiz. 'Büyüme mi, enflasyon mu?', yok öyle bir tercih, enflasyon mutlaka güçlü mücadele edilmesi gereken bir alandır.

Altınlar evde duracağına Devlet diyor ki altınını getir nemalansın istediğin zaman geri alacaksın.

Kaynak: Ajanslar