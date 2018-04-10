Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Ülkenin orta kesiminde gerçekleşen sarsıntı, komşu Arjantin'de de hissedildi.

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 76 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

USGS verilerine göre, deprem başkent Santiago'yla birlikte komşu ülke Arjantin'de de hissedildi.

Merkez üssü Ovalle kentine 54 kilometre uzaklıkta olan deprem tsunami riskine yol açmadı.

Şilili yetkililer, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını bildiriyor.

Şili, dünyada en fazla depreme ev sahipliği yapan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. Devasa fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesini boydan boya kat ediyor.

Kaynak: Ajanslar