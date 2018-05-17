Silicon Valley 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Silicon Valley 6. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu dizinin takipçileri tarafından sıkça aranıyor. Silicon Valley ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Silicon Valley 6. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Silikon Vadisi'ndeki girişimcileri yaşadığı olayları anlatan Silicon Valley'in 6. sezonuyla ilgili müjde geldi. HBO'nun yayınlandığı dizi yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. HBO tarafından yapılan açıklamada sevilen teknoloji dizisinin 6. sezonu yayınlanacağını duyurdu. Dizinin 5. sezonu geçtiğimiz ay başlamıştı. 6. sezonla beraber dizide TJ Miller (Erlich Bachman) rol almayacak.

SİLİCON VALLEY 6. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen teknoloji dizisi Silicon Valley ne zaman başlayacak sorusu izleyicileri tarafından sıkça soruluyor. Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yaşadıklarını anlatan Silicon Valley'nin 6. sezonu da yayınlanacak. HBO tarafından ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat gelir gelmez sizinle paylaşacağız.

SİLİCON VALLEY BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

HBO tarafından yayınlanan dizi, büyük ilgi görüyor. HBO, sevilen teknoloji dizisi Silicon Valley'nin 6. sezonunun da çıkacağını duyurdu. 5. sezonu geçtiğimiz ay başlayan Silicon Valley'de, bu sezondan itibaren TJ Miller (Erlich Bachman) rol almayacak. Miller, Twitter üzerinden "Göreceksiniz, bu sezon bensiz daha iyi olacak." şeklinde bir açıklama yaparak diziye destek oldu.

HBO TARAFINDAN 6. SEZON DUYURULDU

Dizinin 6. sezonuyla devam edeceğini Twitter üzerinden duyuran HBO, görünen o ki teknoloji sevdalılarının severek izlediği diziyi hemen bitirmek istemiyor. Ayrıca HBO, Mart ayında çıkan, Bill Hader'ın komedi dizisi Barry'nin de yeni sezonunun yolda olduğunu açıkladı.

SİLİCON VALLEY KONUSU

1980′lerin sonunda Silikon Vadisi’nde çalışan bir bilgisayar programcısının yaşadıklarını konu edinecek dizinin merkezinde; içine kapalı, asosyal bilgisayar programcısı Richard ve onun beş arkadaşının öyküsü yer alacak. Kara mizah türünde olacak yapımda, teknoloji dünyasındaki insanların başarıya ulaşabilmek için geçtiği yolları bir bir göreceğiz.

Silikon Vadisi gerek orijinal konusu gerekse kendini özgü karakterleri ile dikkati çekiyor. Yan karakterler de detaylı işlenmiş. Teknoloji dünyasındaki insanların klişe bir biçimde tuhaf tipler olarak değil, daha gerçekçi karakterler olarak yansıtılmakta olduğu komedi dizisinin önümüzdeki sezonu merakla bekleniyor.

Başlangıç Tarihi : 6 Nisan 2014

Ülke: ABD

Kanal: HBO

Tür: Komedi

Süre: 30 dk.

Oyuncular: Thomas Middleditch, TJ Miller, Josh Brener, Martin Starr, Kumail Nanjiani, Christopher Evan Welch, Amanda Crew ve Zach Woods

IMDb: 8,5

Kaynak: AjansHaber