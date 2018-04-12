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12 Nisan 2018 13:38 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 13:46

Silahlı saldırının yaşandığı Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne atama

Yükseköğretim Kurulu'nca, ESOGÜ Rektörlüğü'ne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Silahlı saldırının yaşandığı Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne atama

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 5 Nisan'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayının yaşandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'ne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.
YÖK Genel Kurulu, ESOGÜ'de yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu'nca, ESOGÜ Rektörlüğü'ne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.


Kaynak: Ajanslar

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