Silahların altında 'eğitim'

Nablus-Ramallah sınırındaki El-Lubben es-Saviye Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okulun çevresinde konuşlanan İsrail askerlerinin baskı ve ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Nablus-Ramallah sınırındaki El-Lubben es-Saviye Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okulun çevresinde konuşlanan İsrail askerlerinin baskı ve ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Ancak sıkıntılarını şikayet edecekleri ne bir merci buluyor ne de sorunlarını çözecek güce sahipler.

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atıldığı gibi çeşitli bahanelerle öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullanarak korku ve şiddet politikasını uygulamayı sürdürüyor.

KABUSA DÖNEN EĞİTİM

İstisnasız her gün okula gelirken İsrail askerleri tarafından durdurulduğunu ve üzerinin arandığını, bu nedenle genelde derslere geç kaldığını ifade eden Abdullah en- Nubani, sabahları okula giderken yürüdükleri yolun, kabusa dönüştüğünü dile getirdi.

"BİZİ DURDURUP ÜZERİMİZİ ARIYORLAR"

"Bizi durdurup, üzerimizi arıyorlar. Aramızdan bazılarını, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığımız gerekçesiyle gözaltına alıyorlar.

Okula gitmek için en az bir kilometre yol yürüyoruz. Bir de askerlerin engellemesiyle karşılaşırsak en az üç kilometre yürümek durumunda kalıyoruz."





"ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İsrail askerleri veya Yahudi yerleşimcilerin günübirlik tacizleri altında okula ulaşarak eğitim almaya çalıştıklarına dikkati çeken Nubani, "Önceki gün askerler bir öğrenciyi sıkıştırdı, eğer öğretmenler ile çevredekiler müdahale etmeseydi gözaltına alacaklardı. Askerler göz yaşartıcı gaz kullandı, havaya ateş açtı. Bunlar, öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkiliyor."

Kaynak: Ajanslar