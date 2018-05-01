Silahlar çekildi! Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

Kars’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. İki grup birbirine sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Kars’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. İki grup birbirine sokak ortasında kurşun yağdırdı.

BİR ANDA KARŞILAŞINCA KAVGA ETTİLER

Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan biri olan Tarkan Ç. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup Kars Şehit Hulusi Aytekin Caddesi'nde karşılaşınca kavga etti.

Silahların çekildiği kavgada vurularak yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede ameliyata alınan Tarkan Ç.' doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sokak ortasında silahlı kavgaya karşına şahısların yakalanması için polis araştırma başlattı. Silahlı kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

BÖLGE BİR SÜRE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Ajanslar