Silahını temizliyordu: Eşini başından vurdu!

Tokat’ın Niksar ilçesinde temizlediği tabancası ateş alan Duran D.'nin eşi Serpil D., başından yaralandı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde başına kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Boğazbaşı köyünde iddiaya göre Duran D. evinde tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu eşi Serpil D’yi başından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Serpil D. burada yapılan ilk müdahalesinin arından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen kadın acil serviste tedavi altına alındı. Duran D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar