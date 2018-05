Sil Baştan ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu

Sil Baştan ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Kanal 7 Bir Garip Aşk dizisinin ardından yayınlamaya başladığı Hint ve Kore dizilerini arttırmaya devam ediyor. Bir Garip Aşk ve Benimsin'den sonra birçok Hint ve Kore dizisi yayınlayan Kanal 7 Sil Baştan adlı Kore dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Peki Sil Baştan ne zaman başlayacak? Hint dizilerinin ardından Kore dizilerini de yayınlamaya başlayan Kanal 7 Sil Baştan dizisiyle izleyicileri ekran başına kitlemeye hazırlanıyor. Kanal zamanında yayınlanıp izlenme rekorları kırmış bu dizilerle kanala yeni bir ses getirmeyi amaçlıyor. Kore'de dikkatleri üzerine çeken dizi birçok ülkede Kill Me, Heal Me’ adıyla yayınlandı. Sil Baştan konusu ile de izleyicilerde merak uyandırmayı başarıyor. Farklı olay örgüsüyle dikkat çeken dizi çoklu kişilik bozukluğuna sahip Cha Do-Hyun'un hikayesini anlatacak. Sil Baştan oyuncuları arasında Ji Sung, Hwang Jang Eum ve Park Seo Joon gibi gibi isimler yer alıyor. Diziyle ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SİL BAŞTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kanal 7'nin bu seferki tercihleri Kore dizileri oldu. Birçok ödül alan ve yayınlandığı dönemde çok ses getiren ve ‘Kill Me, Heal Me’ Sil Baştan dizisi yakın zamanda Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kanal 7 resmi web sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Dizinin yayın tarihi açıklanınca sizlere duyuracağız.

AŞKIN YEDİ HALİ ‘SİL BAŞTAN’

Kanal 7’de yayınlanacak ikinci Kore dizisi belli oldu. Yayınlandığı dönemde çok ses getiren ve ‘Kill Me, Heal Me’ Sil Baştan’ adı ile ekrana gelecek. ‘Sil Baştan’ çoklu kişilik bozukluğu olan Cha Do-Hyun'un hikayesi anlatıyor ve arklı olay örgüsü ile dikkat çekiyor. Do-Hyun'un doktorluğunun ilk yıllarındaki Oh Ri Jin arasında yaşanan zorlu aşk ilişkisini konu alıyor.

SİL BAŞTAN KONUSU

Varlıklı bir ailede büyüyen Cha Do-Hyun, çocukluğunda geçirdiği bir travma sonucunda, çoklu kişilik bozukluğu yaşamaya başlar. Yedi farklı kişiliğe sahip olan Cha Do-Hyun’un hayatı, Oh Ri Jin ile tanıştığında değişir. Oh Ri Jin ise Cha Do-Hyun’ın yedi kişiliğine birden hükmetmeye kararlı bir psikiyatri doktorudur. Mesleğinin ilk yıllarında olan Oh Ri Jin, hastaneden kaçan hastasını bulmak için gittiği kulüpte Cha Do-Hyun ile tanışır. Anında farklı kişilikler arasında geçişler yapan Cha Do-Hyun, Se Gi karakterine büründüğü sırada Oh Ri Ji’ye ilk görüşte âşık olur.

Yedi farklı karaktere hayat veren Cha Do-Hyun; ruhu parçalara bölünen Shin Se Gi, özgürlüğüne düşkün Perry Park ve intihara yatkın kişiliği ile Ahn Yo Seob gibi kişilikleri ile izleyicileri ekrana kitleyecek.

Yedi ayrı insan, yedi farklı kişilik ve mükemmel oyunculuğu ile Ji Sung ve idealist doktor rolüyle izleyiciyi kendine hayran bırakacak Hwang Jun Eum’un boş rollerini üstlendiği ‘Sil Baştan’ Kanal 7 ekranlarında olacak…

SİL BAŞTAN OYUNCULARI VE KÜNYESİ



Adı: Kill Me, Heal Me- Sil Baştan

Tür: Romantik, Komedi

Yönetmen: Kim Jin-Man

Senarist: Jin Soo-Wan

Yapımcı: Han Hee

Yapım Yılı: 2014 – 2015

Ülke: Güney Kore

Tür: Romantik, Komedi, Gizem

Oyuncuları:

Ji Sung, Hwang Jang Eum, Park Seo Joon, Oh Min Suk, Kim Yoo Ri

Oh Min-Seok / Cha Ki-Joon

Kim Young-Ae / Lee Tae-Im (Do-Hyun’un büyük annesi)

Shim Hye-Jin / Shin Hwa-Ran (Do-Hyun’un annesi)

Ko Chang-Seok / Psikiyatrist Seok Ho-Pil

Choi Won-Young / An Gook (Do-Hyun’un sekreteri)

Lee Si-Un / Doktor Park

Kim Hee-Jung / Ji Soon-Young (Ri-Jin’in annesi)

Park Jun Gyu / Oh Dae-O (Ri-Jin’in babası)

Kim Na-Woon / Yoon Ja-Kyoung (Ki-Joon’un annesi)

Kan Mi-Youn / gizemli güzel

Kim Il-Woo / Cha Young-Pyo (Ki-Joon’un babası)

Kim Hyun-Joo / Baek Jin-Sook (Chae-Yeon’un annesi)

Kim Seul-Gi / Heo Sook-Hee

Goo Joon-Yup / D

Kaynak: AjansHaber