Siirt'teki yangın faciasında 110 koyun telef oldu!
110 koyunun yanarak can verdiği Siirt'te, ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Maddi ve manevi büyük hasarlar oluştu.
110 koyunun yanarak can verdiği Siirt'te, ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Maddi ve manevi büyük hasarlar oluştu.
2 AHIR KÜLE DÖNDÜ
İlk ahırda büyüyen yangın ikinci ahıra sıçradı. Gittikçe büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle sönebildi. Mehmet Necip Kişli’ye ait 2 ahırda çıkan yangında 110 koyun canından olurken, ahırlar ise küle döndü.
Kaynak: Ajanslar